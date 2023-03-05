Петржела: «Спартак» - не конкурент «Зениту»

Экс-рулевой петербургского «Зенита» Властимил Петржела высказался о соперничестве команды Сергея Семака с московским «Спартаком» в нынешнем сезоне.

«Спартак» - не конкурент для питерцев, у «красно-белых» нет никакого шанса на чемпионство. Даже в предстоящей очной игре «Зенит» ни в коем случае не проиграет «Спартаку». Максимум - ничья», - цитирует специалиста издание Metaratings.ru.

В 18-м туре Премьер-лиги «Спартак» потерял очки в матче с «Уралом» (2:2), а «Зенит» уверенно победил «Пари НН» (3:0).

Питерцы лидируют в турнирной таблице Премьер-лиги с 45 баллами, а «красно-белые» (37) занимают вторую строчку.