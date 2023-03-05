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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Зарема: «Дзюба разобрал Карпина»

05 Марта 2023 • 08:57 Комментировать (1)

В матче 18-го тура чемпионата России московский «Локомотив» на выезде переиграл «Ростов» со счетом 3:1. Хет-триком в составе гостей отметился нападающий Артём Дзюба. Своим мнением по этому поводу поделилась Зарема Салихова, жена бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна.

«Как Дзюба Валеру разобрал! И как же хорош Пиняев! Жаль, что не спартаковский. Его манера игры, видение поля и агрессия - хороший футболист», - цитирует Зарему Sport24.

Голы во вчерашнем поединке стали для Дзюбы дебютными в составе «Локомотива». 34-летний нападающий перебрался в московский клуб в зимнее трансферное окно. Форвард заключил с «железнодорожниками» контракт до завершения нынешнего сезона.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Ростов Артём Дзюба Зарема Салихова
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Комментарии (1)
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wertygaz
05 Марта 2023 в 09:20
Да Карпин сам разобрал Ростов, на предсезонке было видно, игроки не знают что делать…
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