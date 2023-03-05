Зарема: «Дзюба разобрал Карпина»

В матче 18-го тура чемпионата России московский «Локомотив» на выезде переиграл «Ростов» со счетом 3:1. Хет-триком в составе гостей отметился нападающий Артём Дзюба. Своим мнением по этому поводу поделилась Зарема Салихова, жена бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна.

«Как Дзюба Валеру разобрал! И как же хорош Пиняев! Жаль, что не спартаковский. Его манера игры, видение поля и агрессия - хороший футболист», - цитирует Зарему Sport24.

Голы во вчерашнем поединке стали для Дзюбы дебютными в составе «Локомотива». 34-летний нападающий перебрался в московский клуб в зимнее трансферное окно. Форвард заключил с «железнодорожниками» контракт до завершения нынешнего сезона.