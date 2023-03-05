Петржела: «С самого начала сезона говорил, что у «Зенита» нет конкурентов»

Футбольный специалист Властимил Петржела, ранее поработавший на посту главного тренера петербургского «Зенита», высказался о чемпионской гонке в Российской премьер-лиге.

«Можно ли считать «Зенит» чемпионом после этой победы? Я не могу пока об этом сказать, потому что это еще не конец. Но с самого начала сезона говорил, что у «Зенита» нет конкурентов», - передает слова тренера издание «Спорт-экспресс».

В первом матче Премьер-лиги после зимнего перерыва подопечные Сергея Семака победили на своем поле «Пари НН» со счетом 3:0.

По итогам 18 туров «Зенит» набрал 45 баллов и опережает идущий вторым «Спартак» на восемь очков.