Канчельскис: «Дзюба – молодец, но у него будет спад»

Экс-нападающий сборной России и «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис отреагировал на хет-трик форварда московского «Локомотива» Артёма Дзюбы в поединке против «Ростова» в рамках 18-го тура Премьер-лиги. Встреча завершилась победой «железнодорожников» со счетом 3:1.

«Дзюба - хорошее приобретение для «Локомотива». Но «Локо» нужно смотреть вперёд, потому что у него будет спад. Одно дело - тренироваться одному, другое - с командой. Но всё равно молодец!» - передает слова Канчельскиса издание «Чемпионат».

Дзюба присоединился к «Локомотиву» в прошлом месяце. 34-летний центрфорвард заключил со столичным клубом трудовой договор до завершения нынешнего сезона.