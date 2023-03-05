Ловчев объяснил, почему «Спартак» не победил «Урал»

Бывший футболист сборной СССР и столичного «Спартака» Евгений Ловчев высказался о ничейном результате в поединке 18-го тура Премьер-лиги между «Спартаком» и «Уралом». Встреча завершилась со счетом 2:2.

«Спартак вышел играть в футбол, а «Урал» - выигрывать. Это прослеживалось на протяжении всей игры. Не хватает пока класса «Спартаку». Не было того настроя, как против «Локомотива», - говорится в сообщении эксперта в социальных сетях.

После 18 туров «Спаратк» с 37 баллами занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, отставая от лидирующего «Зенита» на восемь очков. В следующем поединке подопечные Гильермо Абаскаля сыграют против воронежского «Факела».