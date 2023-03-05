Ловчев объяснил, почему «Спартак» не победил «Урал»

Бывший футболист сборной СССР и столичного «Спартака» Евгений Ловчев высказался о ничейном результате в поединке 18-го тура Премьер-лиги между «Спартаком» и «Уралом». Встреча завершилась со счетом 2:2.
«Спартак вышел играть в футбол, а «Урал» - выигрывать. Это прослеживалось на протяжении всей игры. Не хватает пока класса «Спартаку». Не было того настроя, как против «Локомотива», - говорится в сообщении эксперта в социальных сетях.
После 18 туров «Спаратк» с 37 баллами занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, отставая от лидирующего «Зенита» на восемь очков. В следующем поединке подопечные Гильермо Абаскаля сыграют против воронежского «Факела».
А вот другое объяснение)
На 45-й минуте матча 18-го тура чемпионата России «Спартак» — «Урал» Михаил Игнатов завладел мячом и отправил его в ворота, но сделал это уже после свистка решалы ВИТАЛИЯ МЕШКОВА. Такой гол пор правилам засчитать нельзя.
Однако решала СПЕЦИАЛЬНО не доиграл эпизод и остановил матч, чтобы не допустить гола в ворота «Урал»а, выдумав контакт мяча с рукой спартаковца.
По современным правилам, настоящие АРБИТРЫ дают завершиться атаке а затем видеоарбитры проверяют факт нарушения правил. Но решала МЕШКОВ, выполняя указания Газпрома и в ожидании тучного бонуса, сразу зафиксировал фол, которого, не было.
На 86-й минуте матча 18-го тура чемпионата России решала МЕШКОВ во второй раз СПЕЦИАЛЬНО останавливают игру, из-за чего не был засчитан гол Александра Соболева.
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