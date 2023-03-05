Дзюба опубликовал пост после хет-трика «Ростову»

Центральный форвард московского «Локомотива» Артём Дзюба, оформивший хет-трик во встрече 18-го тура чемпионата России с «Ростовом» (3:1), опубликовал пост в социальных сетях после матча.

«Всех с важной победой. Спасибо за поддержку, идем дальше», - говорится в сообщении 34-летнего футболиста в телеграм-канале.

Благодаря победе «железнодорожники» набрали 16 баллов и поднялись на 13-е место в турнирной таблице Премьер-лиги.

Дзюба присоединился к «Локомотиву» в зимнее трансферное окно, подписав краткосрочный контракт до завершения нынешнего сезона.