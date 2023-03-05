Ловчев: «Уровень мастерства «Ростова» не так высок, как высоко место в таблице»

Футбольный аналитик Евгений Ловчев посредством своих социальных сетей прокомментировал домашнее поражение «Ростова» в поединке 18-го тура Премьер-лиги против столичного «Локомотива». Подопечные Валерия Карпина уступили на своем поле со счетом 1:3.

«Ростов» играл в прошлом году на пределе возможностей, сейчас ничего неожиданного не происходит. Уровень мастерства команды не так высок, как высоко место в таблице», - написал Ловчев в телеграм-канале.

Несмотря на фиаско, «Ростов» по-прежнему занимает третье место в турнирной таблице. В следующем поединке команда Карпина встретится с «Пари НН».