Ловчев: «Локомотив» быстро решит вопрос сохранения места в РПЛ»

Экс-игрок сборной СССР, а в настоящий момент футбольный аналитик Евгений Ловчев высказался о шансах столичного «Локомотива» на сохранение прописки в элитном дивизионе чемпионата России.

«Команда быстро решит вопрос сохранения места в РПЛ, «Локомотив» быстро уйдёт из стыков. Там собрали хорошую команду, но это не значит, что они будут выигрывать матч за матчем», - говорится в сообщении Ловчева, опубликованном в телеграм-канале.

В рамках 18-го тура Премьер-лиги «Локомотив» на выезде победил «Ростов» со счетом 3:1. Хет-трик в составе гостей оформил Артём Дзюба. После этой игры «Локо» поднялся на 13-е место в турнирной таблице.