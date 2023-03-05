Ловчев оценил хет-трик Дзюбы

Бывший футболист московского «Спартака» и сборной СССР Евгений Ловчев высказался о выступлении нападающего «Локомотива» Артёма Дзюбы в матче 18-го тура Премьер-лиги против «Ростова». Во вчерашней встрече 34-летний бомбардир отметился тремя забитыми мячами.

«Не было сомнений в способностях Артёма и его злости доказать, что ещё может. Сомнения его только мотивируют. За три матча он уже сделал себя лидером команды. Это человек-табло», - оставил сообщение эксперт в своем телеграм-канале.

Напомним, что матч завершился победой «железнодорожников» со счетом 3:1.

Дзюба перешел в «Локомотив» в феврале, заключив контракт до конца текущего сезона.