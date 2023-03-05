Гаджиев подвёл итоги матча «Спартак» - «Урал»

Известный футбольный тренер Гаджи Гаджиев поделился мнением о вчерашнем поединке 18-го тура чемпионата России, в котором московский «Спартак» на своем поле принимал екатеринбургский «Урал». Встреча на «Открытие Банк Арене» завершилась вничью со счетом 2:2.

«Главное - игра, а судейство - второстепенное. Но от решений арбитров тоже многое зависит. Что касается «Спартака», то он больше атаковал и создал больше моментов. Но результат закономерный», - цитирует тренера Vprognoze.ru.

После этой осечки «Спартак» остался на втором месте в турнирной таблице, отставая от петербургского «Зенита» на восемь баллов. «Урал» занимает десятую строчку.