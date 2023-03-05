«Локомотив» окажет помощь семье умершего переводчика

В пресс-службе московского «Локомотива» рассказали, что окажут всю необходимую помощь семье ушедшего из жизни переводчика Мурата Сасиева.

«Мурат был настоящим профессионалом и знатоком своего дела. Многие игроки и коллеги называли его душой команды за отзывчивость и доброту. Всегда был готов помочь в трудной ситуации. Выражаем глубокие соболезнования родным и близким Мурата Ирбековича, клуб окажет им необходимую помощь», - сообщили в клубе.

Напомним, о смерти сотрудника вечером 4 марта сообщил главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов, Сасиеву было всего 47 лет.