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Румынский арбитр Хацеган: «Если свисток был, то ВАР не имеет права рассматривать дальше такие моменты» эксклюзив

04 Марта 2023 • 23:55 Комментировать (2)
Спартак Москва
2:2
Урал
окончен

Один из самых авторитетных румынских арбитров Овидиу Хацеган дал комментарий по спорному решению судьи Виталия Мешкова в конце матча «Спартак» - «Урал» (2:2).

- Отправляю второй эпизод (незасчитаный гол Соболева – прим. авт.) Почему судья тут отменил взятие ворот?

- Сложно сказать. Возможно, он подумал, что было нарушение правил со стороны атакующего футболиста, который столкнулся с вратарем.

- Но мы же видим, что вратарь столкнулся со своим защитником?

- Да, но в динамике эпизода этого могло быть не видно. Судье показалось, что было нарушение, и он сразу остановил игру свистком.

- Но ведь потом был просмотр ВАР. На видео все же видно, что гол был чистый. Почему его не засчитали после просмотра ВАР?

- Возможно, они смотрели, был ли изначально офсайд во время подачи или нет. Но судья заранее остановил игру и свистнул нарушение правил. Если свисток был, то ВАР по судейскому регламенту не имеет права рассматривать дальше такие моменты, а мяч просто переходит к другой команде.

Румынский арбитр Хацеган оценил решение Мешкова назначить пенальти в ворота «Спартака»

- Но это же получается какой-то абсурд. Зачем тогда нужен ВАР, если он не может помочь рефери избежать таких грубых ошибок?

- Такие правила. Судья свистнул, футболисты обороняющейся команды перестали защищаться, а атакующая команда забила гол, когда рефери сам же остановил игру. ВАР не имеет права влиять на такие эпизоды, потому что есть главный арбитр. Он принимает ключевые первостепенные решения, а не те, кто сидит перед мониторами.

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Сергей Беседин

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Урал Виталий Мешков Овидиу Хацеган
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Vladik1993-25
05 Марта 2023 в 00:12
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