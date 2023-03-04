Один из самых авторитетных румынских арбитров Овидиу Хацеган в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказал своё мнение по поводу спорных судейских моментов в матче «Спартак» - «Урал» (2:2).

- Я отправлю сейчас несколько видеофрагментов с сегодняшнего матча и хотелось бы услышать экспертное мнение, как независимого судьи. Вот первый фрагмент (пенальти в ворота «Спартака» за нарушение Алексиса Дуарте на Алексее Каштанове – прим. авт.) Что здесь было?

- Явное нарушение правил со стороны защитника.

- Есть разные мнения по этому поводу. Те, кто болеет за «Спартак» или как-то связан с ним, говорят, что нарушения правил не было, нападающий «Урала» не доставал до мяча, поэтому пенальти тут ошибочный. Те, кто против «Спартака», говорят, что тут был не только пенальти, но и фол последней надежды, поэтому помимо пенальти судье надо было еще и удалять защитника. Кто прав на самом деле? Был тут пенальти или нет? Должен ли был рефери удалять игрока «Спартака»?

- Мое мнение, что пенальти был и судья прав. Нарушение правил очевидное, потому что защитник мешает нападающему добраться до мяча и пробить. Насчет удаления – я бы тоже не показал красную карточку в этом моменте. Мяч летел очень быстро после прострела, и не факт, что нападающий попал бы по нему или забил. Вратарь тоже был рядом и мог сыграть в том эпизоде. Я бы поступил точно так же – назначил пенальти, но без удаления для защитника.

Напомним, что арбитр Виталий Мешков в самой концовке матча допустил грубую ошибку и помешал «Спартаку» забить чистый гол, который мог стать победным.

Сергей Беседин