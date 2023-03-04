​Игрок «Зенита» Ренан высказался о дебютном вызове в сборную Бразилии

Защитник «Зенита» Роберт Ренан попал в список игроков, которых вызвали в сборную Бразилии на товарищеский матч против Марокко. 19-летний футболист, который перебрался в «Зенит» в зимнее трансферное окно, высказался о дебютном вызове в ряды «селесао».

«У меня нет слов, чтобы описать все те эмоции, которые я испытываю. Мне кажется, это мечта любого бразильского футболиста - услышать однажды такую новость», - сказал Ренан, чьи слова приводятся на официальном сайте «Зенита».

Товарищеский матч между сборными Бразилии и Марокко пройдёт 26 марта.

Добавим, что в субботу Роберт Ренан дебютировал за «Зенит» в матче Премьер-лиги против «Пари НН» (победа 3:0).