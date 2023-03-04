Экс-защитник «Крыльев Советов» Мэттью Бут в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» пожаловался на отсутствие мотивации у команд-середняков.

- Какое место займут «Крылья Советов» в этом чемпионате?

- Все зависит от мотивации игроков. Сейчас российские клубы не могут играть в еврокубках. Поэтому если раньше была мотивация занять даже шестое место, чтобы получить возможность поиграть в еврокубках, то сейчас этого нет. Получается, что у середняков нет мотивации бороться за места выше. Займешь ты 10-е или седьмое место, особой разницы нет, главное - не вылететь.

- Можно ли сказать, что теперь для футболистов в РПФЛ главный стимул – только финансовый?

- Для футболистов это всегда большой стимул (смеется). Конечно, если в контрактах есть пункт о хороших премиальных за победы в каждом матче, это отличный стимул выигрывать, а значит и занимать более высокое место в таблице.

Сергей Беседин