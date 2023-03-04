Юран — о Fan ID: «Сказали сделать — сделал»

Бывший главный тренер подмосковных «Химок» Сергей Юран ответил на вопрос о внедрении Fan ID на стадионах Российской премьер-лиги.

«Настроение хорошее, чемпионат возобновился. Скучал по футболу, конечно. Fan ID? Я законопослушный человек, сказали сделать — сделал», — передает слова Юрана «РБ Спорт».

Напомним, на старте сезона-2022/23 специальный паспорт болельщика действовал в пяти городах страны. После возобновления сезона Fan ID начал работать на всех стадионах РПЛ.

«Зенит» является лидером в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в своем активе 42 набранных очка за 17 туров.