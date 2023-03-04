В «Спартаке» высказались о ситуации Промеса

Дмитрий Зеленов, который в «Спартаке» возглавляет пресс-службу, высказался о ситуации с Квинси Промесом. Как известно, в Нидерландах в отношении футболиста идёт суд – Промеса обвиняют в нападении на родственника с ножом.

«Верим в благополучный исход для Промеса. Как только разрешатся дела, мы обязательно ещё раз обратимся в Министерство спорта. На наш взгляд, вклад Квинси в развитие российского спорта весьма существенен. Он имеет право претендовать на получение гражданства. У Квинси такое желание есть», - сказал Зеленов. Видео было опубликовано в телеграм-канале «Крысева|Терлецкий».