Прогноз на матч «Ростов» - «Локомотив» от Бубнова

В рамках 18-го тура чемпионата России московский «Локомотив» на выезде встретится с «Ростовом». Своим мнением по этому противостоянию поделился бывший футболист «Спартака» Александр Бубнов.

«1:0. У «железнодорожников» ситуация тяжёлая, им нужна только победа. У «Ростова» тоже с мотивацией все в порядке - команда борется за тройку. Полагаю, что шансы команды Карпина на победу выше», - передает слова эксперта Sportbox.

Встреча состоится в Ростове-на-Дону сегодня, 4 марта, стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени. Текстовая онлайн-трансляция встречи пройдет на Liveresult.ru.