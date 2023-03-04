Слуцкий рассказал, как относится к Кокорину

Известный российский тренер Леонид Слуцкий, поработавший в московском ЦСКА и казанском «Рубине», поделился мнением о нападающем Алесандре Кокорине. В нынешнем сезоне 31-летний форвард выступает на правах аренды за кипрский «Арис».

«Его особо нечего хейтить. Он не реализовал свой талант, но он сам от этого страдает в какой-то степени, если страдает. Все равно Кокорин – большущий игрок, его есть за что уважать», - приводит слова специалиста Sports.ru.

В нынешнем сезоне чемпионата Кипра Кокорин провел 18 матчей, в которых записал на свой счет семь забитых мячей, три из которых с пенальти. Полноценный контракт игрока принадлежит «Фиорентине».