На Украине недовольны новой формой «Зенита»

УАФ (Украинская ассоциация футбола) выразила недовольство новым комплектом экипировки петербургского «Зенита». На Украине потребовали объяснений от испанской компании Joma, разработавшей форму для чемпиона России.

«Имеет ли Joma отношение к разработке дизайна формы для клуба «Зенит»? Как получилось, что на форме российской команды красуется логотип Joma? Надеемся получить ответ на эти вопросы», - говорится в сообщении УАФ.

Стоит отметить, что Joma является техническим партнером сборной Украины по футболу.

«Зенит» лидирует в турнирной таблице чемпионата России. В 18-м туре питерцы встретятся с «Пари НН».