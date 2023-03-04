Уткин: «Знаю только одного человека, который никогда не занимался онанизмом»

Популярный футбольный блогер и журналист Василий Уткин поведал о детали из личной жизни известного комментатора Константина Генича.

«Мастурбация Дзюбы? Это ладно. Допустимо ли заниматься онанизмом? Я знаю только одного человека, который этим никогда не занимался. Это Константин Генич. Он рассказал об этом на «Коммент.Шоу», когда я туда пришел.

Трудно сказать, правда это или ложь. Возможно, с того времени он попробовал все-таки», - рассказал Василий Уткин на своем канале в ютубе.

Напомним, что Дзюба попал в скандал после того, как в сеть выложили его интимное видео несколько лет назад.