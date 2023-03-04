Кирьяков: «Календарь у «Спартака» полегче, чем у «Зенита»

Экс-главный тренер тульского «Арсенала» Сергей Кирьяков поделился мнением о календаре матчей московского «Спартака» и петербургского «Зенита» на остаток нынешнего розыгрыша Премьер-лиги.

«Календарь у «Спартака» полегче. Но многое зависит от того, в какой форме подошли к весне те команды, которые можно считать топ‑соперниками претендентов на золото», - приводит слова специалиста «Матч ТВ».

По итогам 17 туров Российской премьер-лиги «Спартак» набрал 36 баллов и занимает второе место в турнирной таблице. В свою очередь «Зенит» лидирует, имея в своем активе 42 очка.