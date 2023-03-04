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Агент Лахтер - об игре Дзюбы: «Прямо сейчас закапывать льва будет некрасиво»

04 Марта 2023 • 11:17 Комментировать

Футбольный агент Деннис Лахтер поделился мнением о дебютных матчах нападающего Артёма Дзюбы за московский «Локомотив». 34-летний форвард присоединился к «железнодорожникам» в зимнее трансферное окно, подписав краткосрочное трудовое соглашение.

«Я испытываю уважение к Дзюбе, как к футболисту. Прямо сейчас закапывать льва будет некрасиво. Но пока беда», - передает слова агента«РБ Спорт».

Дзюба принял участие в двух поединках против «Спартака» в Кубке России, в которых не отметился голевыми действиями. Контракт нападающего с «железнодорожниками» рассчитан до завершения нынешнего сезона.

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Евро-Футбол.Ру,
Артём Дзюба Деннис Лахтер
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