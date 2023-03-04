Педриньо попросил, чтобы его отстранили от футбола

Форвард московского «Локомотива» Педриньо, выступающий в этом сезоне на правах аренды за бразильский «Сан-Паулу», обратился к своему нынешнему клубу. Он попросил руководство о временном отстранении.

«Я уважаю клуб и его болельщиков. В связи с этим прошу временно отстранить меня от футбола. Я хочу полностью разобраться со сложившейся ситуацией и готов сотрудничать с властями. Мне не терпится как можно быстрее снять с себя все обвинения, чтобы потом спокойно возобновить карьеру. Благодарю моих родных и менеджера за поддержку», - передает слова футболиста Globo.

Напомним, что Педриньо обвиняют в домашнем насилии в отношении его девушки.