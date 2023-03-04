Мостовой дал прогноз на матч «Спартак» - «Урал»

Экс-полузащитник сборной России и испанской «Сельты», а сейчас футбольный эксперт Александр Мостовой высказался о предстоящем поединке между московским «Спартаком» и «Уралом» в рамках 18-го тура Премьер-лиги.

«Спартак» выглядит фаворитом. Ждать чего-то интересного, наверное, не стоит. Все-таки в футболе все просто - нападать и защищаться. Нестандартной игры я не жду. Победа «Спартака», - передает слова Мостового Sport24.

Поединок 18-го тура между «Спартаком» и «Уралом» состоится в субботу, 4 марта, на стадионе «Открытие Банк Арена». Стартовый свисток прозвучит в 14:00 по московскому времени.