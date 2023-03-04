Ветеран «Спартака» дал совет игроку «Зенита» Бакаеву

Бывший вратарь сборной СССР и московского «Спартака» Анзор Кавазашвили высказался о карьере полузащитника Зелимхана Бакаева в петербургском «Зените».

«Его глубоко посадили в запас. Это отрицательно действует на футбольные навыки. Если они его там будут держать, надо уходить! Он игрок очень хороший, играть может», - приводит слова эксперта издание Sport24.

26-летний полузащитник перешел в петербургский клуб из московского «Спартака» на правах аренды. В сезоне-2022/2023 Зелимхан принял участие в 21 поединке за «Зенит» во всех турнирах, отметившись двумя забитыми мячами и двумя результативными передачами.