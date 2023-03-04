Экс-нападающий «Динамо» Александр Попович в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» заявил, что «бело-голубые» включатся в борьбу за медали Премьер-лиги.

- Какое место займет «Динамо» в этом чемпионате?

- Верю, что это место будет выше, чем то, на котором клуб находится сейчас.

- Сейчас у «Динамо» столько же очков, сколько и у ЦСКА, и команда формально делит четвертое место. Выше – это, получается, третье место или второе место?

- Да, третье. Хотя там отрыв, и от третьего места до второго - всего одно очко.

- Но для этого нужно отыграть шесть очков у «Ростова» и семь очков у «Спартака»…

- Почему, нет?

- Потому что клуб в зимнее трансферное окно подписал всего лишь одного Милана Майстровича из «Войводины»…

- Гораздо важнее не то, кого подписали, а кого сохранили. У «Динамо» получилось сохранить всех своих лидеров: Захаряна, Тюкавина, Смолова. Оно может прибавить еще и выиграть медали.

Сергей Беседин