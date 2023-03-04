Попов ответил, готов ли Антон Миранчук к переезду в Европу

Экс-футболист казанского «Рубина» Алексей Попов высказался насчет карьерных перспектив полузащитника сборной России и московского «Локомотива» Антона Миранчука. По его мнению, хавбек созрел для переезда в европейский чемпионат.

«Если европейцы следят за ЧР, то он может уехать. То, что он уже готов попробовать себя в Европе, однозначно. Он талантливый футболист, уже взрослый, не должен затеряться в Европе», - цитирует Попова Betonmobile.ru.

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги 27-летний Миранчук провел 16 матчей, в которых отметился пятью забитыми мячами (четыре – с пенальти) и четырьмя голевыми передачами. Его контракт истекает летом 2024 года.