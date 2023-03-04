Бывший нападающий «Ростова» Исо Каньенда в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» выразил уверенность в том, что его бывшая команда здорово выступит во второй части сезона.

- Какое место займет «Ростов» в этом чемпионате?

- Я смотрел не так много матчей в прошлом году, но, исходя из турнирной таблицы, уверен, что ниже третьего места «Ростов» точно не упадет. При удачном раскладе можно побороться и за второе место.

- Вы в это верите? Второе место?

- Да, почему нет? Уже был случай, когда «Ростов» занимал второе место и играл в группе Лиги чемпионов. Сейчас там подобралась хорошая команда. Так почему бы не повторить тот успех и результат снова?

Прогноз автора: третье место.

- Отрыв в шесть очков от разделяющих четвертое место ЦСКА и «Динамо» с трудом позволит команде Валерия Карпина закончить чемпионат на третьем месте. Но рассчитывать на большее с такой трансферной политикой южанам можно даже и не мечтать.

Сергей Беседин