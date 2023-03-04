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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Куртиян: «Не сомневаюсь, что «Зенит» будет всё время первым ещё много-много лет» эксклюзив

04 Марта 2023 • 10:11 Комментировать
Зенит
...
Пари НН
1 1.17 X 7.10 2 18.00
Через 5 ч. 8 мин.

Бывший полузащитник «Зенита» Александр Куртиян в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» выразил уверенность в безоблачном будущем своей бывшей команды.

- Какое место займет «Зенит» в этом чемпионате?

- У меня нет никаких сомнений в том, что «Зенит» станет чемпионом в этом сезоне. Скажу даже больше, если вы зададите мне вопрос, кто станет чемпионом России в следующем сезоне, я также назову «Зенит». Не сомневаюсь, что «Зенит» будет все время первым еще много-много лет.

- Почему?

- У «Зенита» самый лучший состав по сравнению со всеми командами. А по подбору легионеров у них просто нет конкурентов. Бразильцы, которые играют в Питере, на дистанции на две головы сильнее иностранных футболистов, играющих в других клубах. Они и делают всю погоду.

Сергей Беседин

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Александр Куртиян
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