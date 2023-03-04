Бывший полузащитник «Зенита» Александр Куртиян в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» выразил уверенность в безоблачном будущем своей бывшей команды.

- Какое место займет «Зенит» в этом чемпионате?

- У меня нет никаких сомнений в том, что «Зенит» станет чемпионом в этом сезоне. Скажу даже больше, если вы зададите мне вопрос, кто станет чемпионом России в следующем сезоне, я также назову «Зенит». Не сомневаюсь, что «Зенит» будет все время первым еще много-много лет.

- Почему?

- У «Зенита» самый лучший состав по сравнению со всеми командами. А по подбору легионеров у них просто нет конкурентов. Бразильцы, которые играют в Питере, на дистанции на две головы сильнее иностранных футболистов, играющих в других клубах. Они и делают всю погоду.

Сергей Беседин