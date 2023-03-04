Кузьмичёв: «Спартак» будет до последнего биться с «Зенитом»

Экс-сотрудник московского «Спартака» Владимир Кузьмичёв высказался насчет шансов подопечных Гильермо Абаскаля навязать борьбу петербургскому «Зениту» в споре за чемпионский титул РПЛ.

«Несмотря на мощь «Зенита», «Спартак» конкурентоспособен и будет до последнего биться в чемпионате. «Спартак» выглядит интереснее, думаю, ещё поборется», - приводит слова эксперта Metaratings.ru.

После 17 туров Российской премьер-лиги «Спартак» набрал 36 баллов и занимает второе место в турнирной таблице. Столичный коллектив отстает от идущего первым «Зенита» на шесть пунктов.