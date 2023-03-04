Игрок «Зенита» отреагировал на вызов в сборную Бразилии

Защитник петербургского «Зенита» Роберт Ренан высказался о вызове в ряды национальной сборной Бразилии для участия в контрольном поединке против Марокко. Встреча запланирована на 25 марта.

«Еще одна моя мечта сбылась. Только всевышний знает, через что мне довелось пройти, чтобы добиться этого. Благодарю бога за все, пусть этот вызов будет первым из многих следующих», - оставил сообщение 19-летний футболист в социальных сетях.

Талантливый футболист пополнил ряды «сине-бело-голубых» в зимнее трансферное окно. Пока Ренан не провел за петербуржцев ни одного официального поединка.