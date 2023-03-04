Дюрица объяснил, что поможет «Локомотиву» не вылететь из РПЛ

Бывший футболист московского «Локомотива» Ян Дюрица высказался относительно перспектив «железнодорожников» во второй половине нынешнего сезона Премьер-лиги.

«В «Локомотив» пришли хорошие футболисты, которые усилят клуб и помогут выйти из сложного положения. «Локомотив» не вылетит из РПЛ. Верю, что команда сможет исправить ситуацию», - приводит слова Дюрицы «РБ Спорт».

На зимний перерыв в Премьер-лиге «Локомотив» ушел на 14-м месте в турнирной таблице. Столичный коллектив набрал 13 баллов в 17 турах. В первом матче чемпионата после паузы «железнодорожники» встретятся с «Ростовом».