Кузьмичёв оценил трансфер Дзюбы в «Локомотив»

Экс-заместитель гендиректора московского «Спартака» Владимир Кузьмичёв высказался о переходе нападающего Артёма Дзюбы в столичный «Локомотив». 34-летний форвард пополнил ряды «железнодорожников» в прошлом месяце, подписав контракт до конца сезона.

«За Дзюбой очередь не стоит, он адекватно оценивает свое положение. «Локо» для него - очень хороший вариант. Он справится со своим характером, в раздевалке должно быть всё нормально», - приводит слова Кузьмичёва Metaratings.ru.

Первую половину нынешнего сезона Дзюба провел за турецкий «Адана Демирспор». 34-летний центрфорвард принял участие в шести встречах и отметился одним забитым мячом.