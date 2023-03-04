Билялетдинов оценил шансы «Локомотива» остаться в РПЛ

Экс-футболист сборной России и «Эвертона» Динияр Билялетдинов поделился ожиданиями от выступления московского «Локомотива» во второй половине нынешнего сезона Российской премьер-лиги.

«Команда готова к старту чемпионата на 80%. К возобновлению сезона они подойдут в неплохой форме. В нынешнем состоянии команда не может вылететь из РПЛ», - передает слова Билялетдинова издание Metaratings.ru.

В рамках 18-го тура чемпионата «железнодорожники» на выезде встретятся с «Ростовом». Матч пройдет сегодня, 4 марта.

По итогам 17 туров московский коллектив находится на 14-м месте в турнирной таблице Премьер-лиги.