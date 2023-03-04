Канчельскис высказался о соперничестве «Спартака» с «Зенитом»

Экс-форвард сборной России и «МЮ», а в настоящий момент футбольный эксперт Андрей Канчельскис высказался насчет борьбы между петербургским «Зенитом» и московским «Спартаком» за чемпионство в нынешнем розыгрыше Премьер-лиги.

«У «Спартака» более легкий календарь. Какой отрыв перед очным матчем должен быть, чтобы была интрига? Если будет 3 очка - уже хорошо. Думаю, что это будет решающая игра за чемпионский титул», - передает слова Канчельскиса издание «РБ Спорт».

Напомним, что розыгрыш Российской премьер-лиги возобновился в пятницу, 3 марта. В рамках 18-го тура «Зенит» сыграет против «Пари НН», а «Спартак» встретится с екатеринбургским «Уралом».