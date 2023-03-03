Бывший защитник «Ростова» и «Динамо» Виталий Дьяков в эксклюзивном интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» отметил, что Россия попала в ту ситуацию, при которой стране необходимо развивать футбол внутри.

«В данном случае если касаться всего российского футбола, мы попали в такую ситуацию, когда надо развивать свой футбол. Да, «Зенит» даёт российские паспорта, но сборной это вообще ничего не принесет ни сегодня, ни через 10 лет. В сборной России должны играть российские ребята, российские футболисты, у которых мама и папа русские, которые не родились где-то в Бразилии.

В ситуацию такую попали, когда нужно воспитывать своих футболистов. Да, мы сделаем шаг-два назад, но лучше привлекать молодых ребят в сборную, чтобы они получали там опыт, пусть даже со сборной Таджикистана. Смысл вызывать Дзюбу? Карпин и так знает его сильные стороны. Был бы отборочный цикл, тогда вопросов нет. Надо наигрывать какую-то перспективу. Надо вкладывать своё, что у себя под боком. Пытаться их развить, как футболистов, как игроков, нежели привозить непонятно кого, непонятно откуда», — сказал Дьяков.