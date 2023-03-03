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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Колосков – о товарищеской игре Россия - Иран: «Буду смотреть на любой состав сборной, который будет» эксклюзив

03 Марта 2023 • 23:00 Комментировать

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков в эксклюзивном интервью «Евро-Футбол.Ру» ответил на вопрос, будет ли ему интересно наблюдать за игрой сборной России, если в команду призовут игроков на перспективу.

- Я бы сейчас не делил на настоящих или не настоящих. У нас сегодня нет явных, за исключением двух-трех человек, которые при любой ситуации будут играть в составе. Все остальные примерно одинаковые. Ветерана какой смысл ставить, если у нас нет ближайшей перспективы ближайшие год-два? Надо проверять молодых ребят, у которых есть перспектива заиграть в национальной команде через два года. В любом случае я буду смотреть любой состав, который будет.

- Два года назад в состав были включены Зелимхан Бакаев и Арсен Адамов. Когда молодой игрок попадает в сборную – сразу включается в шорт-лист «Зенита» и сидит на замене. В чём смысл?

Не всегда так. Допустим, в «Крыльях Советов» очень много молодых и перспективных ребят. Сергеева одного, по-моему, взяли. Все остальные разошлись в «Локомотив» и другие команды. Если Адамов и Бакаев не заиграли, это вина их, а не тренера», — сказал Колосков.

23 марта сборная России проведёт товарищеский матч против Ирана. Встреча состоится в Тегеране.  


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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Вячеслав Колосков
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