Почетный президент РФС Вячеслав Колосков в эксклюзивном интервью «Евро-Футбол.Ру» ответил на вопрос, будет ли ему интересно наблюдать за игрой сборной России, если в команду призовут игроков на перспективу.

- Я бы сейчас не делил на настоящих или не настоящих. У нас сегодня нет явных, за исключением двух-трех человек, которые при любой ситуации будут играть в составе. Все остальные примерно одинаковые. Ветерана какой смысл ставить, если у нас нет ближайшей перспективы ближайшие год-два? Надо проверять молодых ребят, у которых есть перспектива заиграть в национальной команде через два года. В любом случае я буду смотреть любой состав, который будет.

- Два года назад в состав были включены Зелимхан Бакаев и Арсен Адамов. Когда молодой игрок попадает в сборную – сразу включается в шорт-лист «Зенита» и сидит на замене. В чём смысл?

- Не всегда так. Допустим, в «Крыльях Советов» очень много молодых и перспективных ребят. Сергеева одного, по-моему, взяли. Все остальные разошлись в «Локомотив» и другие команды. Если Адамов и Бакаев не заиграли, это вина их, а не тренера», — сказал Колосков.

23 марта сборная России проведёт товарищеский матч против Ирана. Встреча состоится в Тегеране.