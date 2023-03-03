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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Сёмин не уверен, что «Локомотив» избежит вылета эксклюзив

03 Марта 2023 • 20:10 Комментировать
Ростов
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Локомотив Москва
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Через 21 ч. 40 мин.

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» заявил, что «железнодорожникам» будет очень сложно во второй части сезона.

- Какое место займет «Локомотив» в этом чемпионате?

- Он набрал всего 12 очков за 17 матчей. Впереди осталось еще меньше игр - 13, и он отстает от 12-го места на 6 очков. У него только отставание ровно на половину очков, которые набрал всего. Будет очень тяжело.

- Сумеет ли команда спастись от вылета напрямую?

- В данном случае уже не все даже зависит от самих игроков. Ближайшие конкуренты ведь тоже будут стараться набирать очки. Поэтому важно не только самим выигрывать, но еще и надеяться на то, что «Нижний», «Крылья» и «Урал» будут терять очки. Тут уже простая математика, о которой я говорил. Им будет очень сложно. Когда ты набираешь всего 12 очков в 17 матчах, на тебя давит еще и отставание в 6-7 очков от конкурентов, решить такую задачу нелегко.

- Что, на ваш взгляд, будет самым сложным для «Локомотива» в борьбе за выживание?

- То, что он вынужден бороться за выживание. Игроки, с которыми я работал, не привыкли к такому положению в таблице. Гилерме, Миранчук, Жемалетдинов, Игнатьев всегда боролись только за самые высокие места, за чемпионство, за медали. Они привыкли к этому. Сейчас же они смотрят в таблицу и видят себя в зоне вылета. Они понимают, что это не их место, они никогда не были в такой ситуации, никогда не боролись за то, чтобы не вылететь в ФНЛ. И это давит психологически, очень давит.

Сергей Беседин

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Локомотив Москва Юрий Сёмин
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