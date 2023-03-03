Гладилин оценил соперничество «Спартака» и «Урала» в Кубке России

Бывший спартаковец Валерий Гладилин оценил соперника «красно-белых» в полуфинале Кубка России. Напомним, что в Пути РПЛ москвичам выпал екатеринбургский «Урал» Виктора Ганчаренко, не знающий поражений вот уже 13 официальных матчей подряд.

«Эта игра будет очень хорошей, обе команды в хороших функциональных кондициях, с обеих сторон хорошо поработали тренеры. Однако будет и много единоборств, борьбы. У кого будет больше созданных моментов и не подведёт реализация, тот и победит», - цитирует Гладилина «Газета.Ру».

Напомним, в четвертьфиналах Пути РПЛ «шмели» выбили в Путь РПЛ «Ростов» Валерия Карпина (3:2), а «Спартак» разгромил по сумме двух встреч московский «Локомотив» - 5:2.

Кстати, совсем скоро «Спартак» и «Урал» встретятся и в РПЛ – матч между москвичами и уральцами состоится завтра, 4 марта на «Открытие Арене» в Москве.

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