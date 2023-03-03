​«Зенит» подтвердил отрицательный результат апелляции в CAS

В «Зените» прокомментировали информацию о том, что Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляцию клуба по дисквалификации Вильмара Барриоса, Малкома и Родригао в Кубке России.

Напомним, что Барриос, Малком и Родригао должны пропустить шесть матчей «Зенита» в Кубке России из-за участия в драке в осеннем матче против «Спартака».

«Клуб получил уведомление по решению CAS, рассчитываем в скором времени получить мотивировочную часть», - ответ пресс-службы питерского клуба приводит «Матч ТВ».

Ближайший матч Кубка России «Зенит» проведёт 15 марта – против «Динамо» на своём поле.