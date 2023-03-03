Бышовец высоко оценил потенциал Писарского как нападающего

Советский и российский Анатолий Бышовец высказал своё мнение относительно потенциала нападающего самарских «Крыльев Советов» Владимира Писарского.

«Он хорошо чувствует момент, понимает, где надо находиться. Умеет взаимодействовать с партнерами, а сейчас это особенно важно. Каким бы талантливым ты ни был индивидуально, надо знать свою роль в командной игре. Физические качества Писарского я оценил бы как очень хорошие. Он активен на поле», — поделился своим виденьем Бышовец, слова которого передаёт «РБ Спорт».

Также специалист отметил уверенность, характер и нацеленность Писарского на голы и ворота соперника, признав высокий уровень потенциала Владимира.

В 15 матчах нынешнего сезона Российской премьер-лиги 27-летний нападающий забил 14 голов, впридачу отметившись одной результативной передачей.

На данный момент Писарский делит первую строчку в бомбардирской гонке чемпионата с игроком московского «Спартака» Квинси Промесом.