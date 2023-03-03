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«Динамо» продлило контракт с полузащитником Сулаквелидзе

03 Марта 2023 • 19:30 Комментировать

Как сообщает «Спорт-Экспресс», московское «Динамо» продлило контракт с полузащитником Георгием Сулаквелидзе.

В нынешнем сезоне 21-летний спортсмен провёл один матч за основную команду «бело-голубых», это была игра кубкового соревнования.

По информации источника, контракт продлён на полтора года, до следующего лета.

В данный момент столичный коллектив располагается на четвёртом месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в своём активе 29 очков и отставая от первой тройки, которую составляют петербургский «Зенит», московский «Спартак» и «Ростов», на шесть баллов.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва контракт Георгий Сулаквелидзе
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