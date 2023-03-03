Чернов: «Пиняева не пытался уговорить перейти в «Спартак»

Защитник «Спартака» Никита Чернов высказался о своих бывших одноклубниках по «Крыльям Советов» Максиме Глушенкове и Сергее Пиняеве.

Спортсмен заявил, что положительно отреагировал на новость о переходе вышеупомянутых футболистов в столичный «Локомотив», так как по итогам данного трансфера в плюсе остались все – и игроки, перебравшиеся в один из известнейших клубов России, и «Крылья Советов», вероятно, неплохо на этом заработавшие.

«Пиняева не пытался уговорить перейти в «Спартак». У нас Зина [Антон Зиньковский] есть, зачем нам Пиняев? Пока не надо [улыбается]», - цитирует Чернова «Чемпионат».