Галимов признался, что не понимал причин его отстранения

Арбитр Роман Галимов поделился своими воспоминаниями о периоде отстранения от работы.

«У меня в голове было непонимание, почему требовалось такое кардинальное решение. Какое-то время чувствовал несправедливость. Потом просто понял, что нет смысла накапливать внутри себя негатив», - приводит слова Галимова «Чемпионат».

Специалист заявил, что все те ошибки, которые он совершал во время обслуживания тех или иных поединков, были именно ошибками, и ни чем более. Любому спортсмену и тренеру случается проводить не самые лучшие игры время от времени, и футбольные арбитры в этом смысле исключением не являются, заключил Галимов.