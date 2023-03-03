Экс-нападающий «Спартака» Луис Робсон в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» выразил уверенность в том, что «красно-белые» будут до конца бороться за золото РПЛ.

- Какое место займет «Спартак» в этом чемпионате?

- Я точно не помню, какой сейчас отрыв от первого места?

- Отставание от «Зенита» - шесть очков…

- Когда я играл в «Спартаке», нам тоже тяжело давался первый круг. Помню, мы все время вынуждены были догонять кого-то. То «Зенит» долго лидировал в одном чемпионате, на следующий год «Локомотив» шел впереди. Но во втором круге мы всегда собирались и отыгрывали эти отставания. Надеюсь, что нынешний «Спартак» сумеет сделать то, что удавалось нам, и обгонит «Зенит».

- Значит, ставите на чемпионство?

- Да, пусть будет так. Верю в свой бывший клуб. Верю, что они смогут забрать первое место. Для «Спартака» не существует никакого другого места, кроме первого.

Сергей Беседин