​Названо условие, при котором «Спартак» может разорвать контракт с Промесом

В пятницу в Нидерландах проходит заседание по делу Квинси Промеса. Футболиста «Спартака» подозревают в нападении с ножом на двоюродного брата. Если Промес будет признан виновным, то «Спартак» будет иметь право расторгнуть контракт с 31-летним форвардом. Об этом стало известно Metaratings.

Более того, при таком раскладе «Спартак» будет иметь право перестать платить «Аяксу» за трансфер Квинси Промеса. Это прописано в договоре между московским и амстердамским клубами.

Ранее стало известно о том, что прокурор запросил для Квинси Промеса два гора тюремного заключения.

Добавим, что ближайший матч «Спартак» проведёт 4 марта – против «Урала» на своём поле.