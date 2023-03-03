Петржела: «Дзюбу невозможно ставить в один ряд с Аршавиным, уровень их таланта нельзя сравнивать»

В прошлом наставник петербургского «Зенита» Властимил Петржела поделился своим мнением насчёт уровня успешности карьеры Андрея Аршавина и Артёма Дзюбы, признав, что сравнения данных игроков невозможны.

«Может ли Дзюба считаться таким же успешным игроком, как Аршавин? Андрей — легенда сборной России и «Зенита», гений. Про Дзюбу такого сказать не могу. Да, Артём — хороший игрок, забил много мячей за национальную команду и «Зенит», был важным игроком на ЧМ-2018, но ставить его в один ряд с Аршавиным невозможно», — считает Петржела, речь которого передаёт «РБ Спорт».

Это зимой 34-летний Дзюба заключил контракт с московским «Локомотивом» до конца нынешнего сезона. Артём уже успел провести 2 матча за «железнодорожников», не сумев отметиться результативными действиями.