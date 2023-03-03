Караваев рассказал о готовности игроков «Зенита» к возобновлению сезона в РПЛ

Российский защитник петербургского «Зенита» Вячеслав Караваев поведал о физической и моральной готовности игроков команды к возобновлению сезона в Российской премьер-лиге.

«На сборах мы провели практически месяц, работу выполнили хорошую. Важно было подготовиться функционально, физически. Мы это сделали и в полной готовности подходим к первым официальным матчам. Готовность к возобновлению сезона? Считаю, что готов не только я, но и все игроки. И в физическом, и в моральном плане», — сказал Караваев пресс-службе клуба.

«Сине-бело-голубые» по-прежнему находятся на первой позиции в турнирной таблице РПЛ. Отрыв от идущего на втором месте московского «Спартака» составляет 6 очков.

4 марта команда из Санкт-Петербурга сыграет против «Пари НН» в рамках 18 тура чемпионата России. Встреча начнётся в 16:30 по московскому времени.