Боярский — о натурализации Малкома и Клаудиньо: «Я приветствую это решение, хорошее приобретение для нашей сборной»

Один из самых известных болельщиков петербургского «Зенита» Михаил Боярский прокомментировал получение гражданства Российской Федерации бразильскими полузащитниками клуба из Санкт-Петербурга Малкомом и Клаудиньо.

«Я приветствую это решение! Усилят ли они нашу сборную, если смогут за неё выступать? По крайней мере, слабее её не сделают. Это будет хорошим приобретением для нашей сборной», — цитирует слова Боярского «Спорт-Экспресс».

В 17 матчах нынешнего сезона Российской премьер-лиги Малком забил 12 голов и отдал 5 результативных передач.

Клаудиньо принял участие в 14 играх, 3 раза отличившись сам, а также 5 раз ассистировал своим партнёрам по команде.