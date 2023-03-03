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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Боярский — о натурализации Малкома и Клаудиньо: «Я приветствую это решение, хорошее приобретение для нашей сборной»

03 Марта 2023 • 17:46 Комментировать

Один из самых известных болельщиков петербургского «Зенита» Михаил Боярский прокомментировал получение гражданства Российской Федерации бразильскими полузащитниками клуба из Санкт-Петербурга Малкомом и Клаудиньо.

«Я приветствую это решение! Усилят ли они нашу сборную, если смогут за неё выступать? По крайней мере, слабее её не сделают. Это будет хорошим приобретением для нашей сборной», — цитирует слова Боярского «Спорт-Экспресс».

В 17 матчах нынешнего сезона Российской премьер-лиги Малком забил 12 голов и отдал 5 результативных передач.

Клаудиньо принял участие в 14 играх, 3 раза отличившись сам, а также 5 раз ассистировал своим партнёрам по команде.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Михаил Боярский Клаудиньо Малком Филипе
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